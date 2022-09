Real Madrid : la complainte d'Eden Hzard

Eden Hazard a reconnu qu'il se trouvait dans "une situation délicate" avec son club, le Real Madrid.

Le capitaine de la sélection belge, Eden Hazard, était satisfait de sa performance lors des 65 minutes qu'il a jouées contre le Pays de Galles en Ligue des Nations, jeudi à Bruxelles, mais a reconnu qu'il se trouvait dans "une situation délicate" avec son club, le Real Madrid, car bien qu'il soit heureux dans la capitale espagnole, il ne voit pas beaucoup de temps de jeu.

" J'étais heureux de commencer un autre match ; vous l'avez vu, je pense. Je suis heureux quand je joue et c'était agréable de jouer pour les supporters ici à nouveau. Notre première mi-temps était très bonne", a déclaré l'attaquant belge à RTL après la victoire 2-1 des Diables Rouges.

La menace de Hazard dans le jeu a provoqué deux cartons jaunes, et il a déclaré qu'il n'était pas surpris par le niveau qu'il montrait encore avec son équipe nationale, car il a confiance en son talent, et en ce qu'il offre au manager Roberto Martínez.

"Je sais ce que je peux faire. Maintenant, je veux être en forme pour la Coupe du monde. Nous verrons ce que l'entraîneur décide, mais je suis le plus heureux quand je joue. Quand je joue, je donne tout ce que j'ai. C'est une situation délicate au Real Madrid. J'ai envie de jouer plus, mais je ne peux pas faire plus.

"J'ai toujours dit que l'ancien Eden Hazard reviendra quand il jouera. J'ai juste besoin de retrouver le rythme."