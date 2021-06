Real Madrid : la BOMBE Lewandowski

Le Real Madrid prépare une bombe, avec une attaque Karim Benzema - Robert Lewandowski la saison prochaine.

Robert Lewandowski est un candidat potentiel pour un transfert estival au Real Madrid, selon les, informations du quotidien spoortif madrilène AS.

L'attaquant polonais serait ainsi disposé à changer de club cet été. Le joueur de 32 ans a passé six saisons avec le Bayern Munich et estime que le moment est venu d'explorer une nouvelle ligue et une nouvelle culture.

Son contrat actuel avec le géant de Bundesliga court jusqu'en 2023 et malgré ses envies, la formation allemande a peu d'intérêt à le voir partir. Lewandowski est considéré comme une acquisition idéale pour le Real Madrid si la tentative de sécuriser Erling Haaland échoue.

Le star du Bayern était sur le point de rejoindre l'équipe madrilène en 2014. À l'époque, le président du club merengue Florentino Perez avai retiré son offre à la dernière minute le mouvement avait échoué.

Les commentaires de l'attaquant polonais, qui s'adresait récemment à Canal +,ont une nouvelle fois déclenché des spéculations selon lesquelles une décision forte pourrait être envisagée cet été.

"J'ai toujours l'esprit ouvert et je me sens bien au Bayern, Munich est une ville merveilleuse et c'est un club énorme. J'ai cependant toujours eu la curiosité d'apprendre une nouvelle langue et de découvrir une nouvelle culture, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrivera au cours de ma carrière de joueur ou plus tard dans la vie".

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus en 2018, le Real Madrid marque beaucoup moins de buts par saison et nul doute qu'un tel renfort consoliderait le front offensif merengue.