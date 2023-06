Real Madrid : l'incroyable tatouage de Rodrygo

Rodrygo Goes s'est fait tatouer un motif lié au Real Madrid.

Il s'est fait tatouer sur l'avant-bras une image du trophée, du lieu et de l'heure du coup de sifflet final sur fond de nuages, qui rappellera constamment le 14e titre du club en Ligue des champions.

Au-dessus, Rodrygo porte le numéro 11, son nouveau numéro de maillot la saison prochaine, après que Marco Asensio l'a laissé vacant.

Comme dans toute relation, Rodrygo espère que celle-ci ne s'aigrira pas un peu plus, maintenant qu'il a un souvenir important et quelque peu permanent.

Il semble toutefois que Rodrygo soit appelé à devenir une star du Santiago Bernabéu pour un certain temps encore. Avec Vinicius Junior, il devrait être l'avenir de l'attaque du Real Madrid pendant une bonne partie de la prochaine décennie. À seulement 22 ans, Rodrygo poursuit une trajectoire régulière et positive, révélant progressivement de plus en plus son talent.