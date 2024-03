Real Madrid, l'excellente nouvelle

Deux blessés longue durée s'apprêtent à renforcer le groupe du Real Madrid.

Le Real Madrid a subi deux coups durs en ce début de saison, Thibaut Courtois et Eder Militao s'étant tous deux déchirés le ligament croisé antérieur à quelques jours d'intervalle. Le gardien belge s'est blessé à l'entraînement, tandis que le défenseur brésilien s'est blessé contre l'Athletic Club sur MD1.





Depuis, les deux joueurs se sont concentrés sur leur récupération. Militao a pris un peu d'avance, même si Courtois n'est pas loin derrière, et il s'est entraîné avec le groupe à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines.





Le Real Madrid a fixé le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions (adversaires à déterminer) comme date possible de retour pour les deux joueurs, et MD dit que l'intention est que Courtois et Militao soient de retour à l'entraînement complet d'ici la fin du mois. Ils pourraient même être disponibles pour le match de Liga contre l'Athletic Club après la pause internationale, bien qu'aucun risque ne soit pris.





Il ne fait aucun doute que les deux joueurs ont manqué au Real Madrid, en particulier Militao. Andriy Lunin a été impressionnant en l'absence de Courtois, il n'y a donc pas lieu de se précipiter sur lui, même si Carlo Ancelotti pourrait vouloir réintégrer Militao dans l'équipe le plus rapidement possible.