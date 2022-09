Real Madrid : l'étrange confidence de Rudiger

Antonio Rudiger a rejoint le Real Madrid sur un transfert gratuit en juin 2022, après avoir terminé son contrat à Chelsea.

Le joueur allemand a refusé les offres de prolongation successives de Chelsea et plusieurs offres de grands clubs européens pour rejoindre le Real Madrid.

Maintenant, Saif Rubie, l'agent de Rudiger, a avoué que l'offre du Real Madrid pour son joueur représenté était la plus petite financièrement qu'il ait reçue. "Laissez-moi le confirmer, en direct à l'antenne, l'offre du Real Madrid était la plus faible", a-t-il déclaré à talkSPORT.

"Il y avait un club en Angleterre qui offrait presque le double du montant et un club en Europe qui doublait le montant. Je ne vais pas discuter des détails. Tout le monde sait qu'il y avait des équipes intéressées par ce joueur. Il était l'un des meilleurs au monde." Rubie a également expliqué comment Chelsea n'a pas fait d'efforts pour garder le défenseur allemand, malgré sa qualité incontestable.

"Et si je vous disais que Chelsea, et l'ancien régime, n'a pratiquement fait aucun effort pour garder le joueur", a-t-il déclaré. "À l'époque, il était très heureux de rester et d'être potentiellement le capitaine du club. On lui a proposé un contrat qui correspondait à la moitié de ce que gagnait Romelu Lukaku. Vous parlez de commerce dans les marges".