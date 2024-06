Real Madrid, l'énorme pari de Di Meco sur Mbappé

Eric Di Meco a fait un gros pari sur Kylian Mbappé, lundi, avant son transfert officiel au Real Madrid.

Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Son arrivée a en effet, été officialisé ce soir comme il l’avait annoncé à Emmanuel Macron plus tôt dans la journée. Avant l’officialisation, Eric Di Meco s’est permis de faire un pari sur la première saison du désormais ex-joueur du PSG à Madrid.

Eric Di Meco ne doute pas de Kylian Mbappé

Comme annoncé depuis quelques jours, Kylian Mbappé a rejoint officiellement le Real Madrid ce lundi. L’international français quitte donc définitivement le PSG après sept ans de bons et loyaux services. Le Bondynois, qui pourrait être présenté jeudi prochain, arrive au lendemain du 15e sacre du club madrilène en Ligue des Champions.

La campagne du Real Madrid, vainqueur aussi de la Liga et de la Supercoupe d’Espagne, cette saison a même fait penser à certains que le club n’avait pas besoin de Mbappé. Pour Eric Di Meco par contre, le Bondynois sait qu’il ne vient pas en terrain conquis. « Les mecs viennent de gagner la Ligue des champions, donc il ne choisit pas la facilité », a confié l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show de RMC, ce lundi.

Le pari de Di Meco pour la première saison de Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé sait donc qu’il va devoir gagner sa place et surtout le cœur des Madridistas. Pour cela, Eric Di Meco ne se fait aucun souci pour le néo-madrilène. Le consultant de RMC pense même que Kylian Mbappé va apporter une plus-value à l’équipe et parie qu’il plantera même une trentaine de buts pour sa première saison au Real Madrid.

« Je te le signe aujourd’hui, en championnat d’Espagne la saison prochaine, il va mettre facilement plus de 25 buts. Et je parie même pour plus de 30 buts. C’est un championnat où les équipes jouent, il n’y a pas d’épiciers là-bas. C’est ouvert. Les Espagnols jouent au football. Messi et Ronaldo mettaient 40 buts par saison et lui il va mettre beaucoup de buts. Vous allez voir. Je ne me fais même pas de souci pour lui », a lâché l’ancien international français.