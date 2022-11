Real Madrid : l'énorme condition d'Eden Hazard pour partir

Le Real Madrid et Eden Hazard se sont rejoints il y a un peu plus de trois ans, mais depuis, leur relation n'a été que problématique.

En raison d'une combinaison de blessures, d'une forte concurrence et de mauvaises performances, Hazard est fermement considéré comme un joueur de banc par le Real Madrid et Carlo Ancelotti cette saison.

À l'approche de la Coupe du monde, Hazard a fait les gros titres, mais pas pour son football. Dans de récentes interviews, il s'est décrit comme étant "dans une impasse" et a admis qu'il pourrait quitter le club.

Dans un entretien accordé à Marca, on a demandé à Hazard s'il comprenait pourquoi de nombreux Madrilènes ne sont pas ravis de lui.

"Bien sûr ! C'est normal. Je suis un joueur qui n'a pas joué beaucoup de matchs en trois ans. Je peux le comprendre. Je dois montrer que quand je joue, que ce soit cinq, dix ou quinze minutes, j'ai envie de jouer et quand je le fais, je dois le faire bien."

Le capitaine belge a admis qu'il accepterait un départ quatre ans après le début de son contrat de cinq ans au Real Madrid.

"En janvier, c'est impossible, car j'ai une famille et j'aime la ville. Mais en été, il est possible que je parte. Il me reste une année de contrat et c'est au club de décider. Si le club me dit "Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois partir", je dois l'accepter car c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer davantage que je peux jouer, que je suis un bon joueur."

Hazard s'est rarement caché de la réalité de sa situation, mais a eu du mal à la changer sous deux coachs différents.