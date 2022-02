Real Madrid : l'avis flatteur d'Ancelotti sur Mbappé

Depuis des mois, il est devenu fort probable que la prochaine destination de la sensation française soit "Los Blancos". Le refus de signer un nouveau contrat la saison dernière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a poussé Mbappe à quitter le PSG.

Mbappé buteur face au Real

En attendant, il doit être professionnel et offrir tout ce qu'il a pour aider son équipe actuelle à gagner. Mardi soir, Mbappe était sans doute le meilleur joueur sur le terrain et a même pu marquer un but en fin de match qui offre au PSG une plus grande chance d'éliminer les géants espagnols. Ancelotti savait que la priorité absolue des défenseurs était d'essayer d'arrêter Kylian, mais il a également réalisé à quel point cela est difficile. Le manager italien a également parlé de la sortie du terrain de Karim Benzema dans les derniers instants du match.

L'article continue ci-dessous

Voici ce qu'Ancelotti a dit à propos de Benzema et Mbappé : "Le problème de Benzema n'était pas physique. Je l'ai sorti du match juste avant la fin, le problème est qu'il n'a pas eu les occasions que nous voulions. Nous avons eu du mal à nous créer des occasions et normalement, nous n'avons pas autant de problèmes lorsque nous avons une pression élevée. Je suis optimiste, même si nous devons nous améliorer au match retour".

"Il nous reste un match à domicile et nous n'avons pas à nous soucier d'un but à l'extérieur. Il est clair que le PSG a un bon avantage, mais j'espère que cela ne leur suffira pas. J'ai quand même dit à l'arbitre qu'il nous a mis deux cartons jaunes qui n'étaient pas clairs. Mbappe est pratiquement inarrêtable, nous avons essayé de le contrôler. Militao a très bien fait mais il peut toujours proposer quelque chose de nouveau et il l'a fait pendant la dernière minute du match."