Real Madrid : L'aveu de l'agent de Camavinga

Jonathan Barnett n'est pas seulement l'agent de Gareth Bale, mais il représente également Eduardo Camavinga.

Le président de l'agence ICM Stellar Sports a parlé à Goal de la première année du milieu de terrain français au Real Madrid, ainsi que du temps passé par le Gallois chez les Blancos.

Après plus d'un an en tant que joueur du Real Madrid, comment se porte Camavinga ?

"Il est très heureux au Real Madrid. De très bonnes choses lui sont arrivées depuis son arrivée".

Le Real Madrid est-il l'équipe parfaite pour que Camavinga fasse une grande carrière ?

"100%. Si vous voulez être le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs, la meilleure chose à faire est de jouer pour le Real Madrid."

Quelle a été l'influence de Carlo Ancelotti sur la progression de Camavinga lors de sa première saison ?

"Beaucoup. C'est un grand entraîneur."

Voyez-vous Camavinga recevoir le prix du Golden Boy le 15 octobre à Turin ?

"Nous devrons voir. On ne sait jamais. Je pense qu'il est préférable de ne pas lui mettre plus de pression. On verra bien ce qui se passe."

Il a de nouveau été appelé par Deschamps en équipe de France. Pensez-vous qu'il devrait aller à la Coupe du monde ?

"J'espère que c'est ce que nous attendons. Je pense qu'il a beaucoup d'opportunités. C'est un grand joueur et je pense qu'il devrait y aller, mais ce n'est pas ma décision, c'est au sélectionneur français de décider."