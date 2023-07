Les principaux rivaux du Real Madrid pour la signature d'Aurélien Tchouameni lorsqu'il a quitté l'AS Monaco étaient Liverpool, qui reste à l'affût

Liverpool pourrait perdre Jordan Henderson et Fabinho cet été, ce qui obligerait Jurgen Klopp à reconstruire son milieu de terrain avec les recrutements d'Alexis Mac Allister et de Dominik Szoboszlai.

Les principaux rivaux du Real Madrid pour la signature d'Aurélien Tchouameni lorsqu'il a quitté l'AS Monaco étaient Liverpool, et il y a des rumeurs selon lesquelles ils s'intéressent à nouveau à lui. Tchouameni a connu un excellent début de carrière au Real Madrid, mais après la Coupe du monde, il a été confronté à des blessures et à des problèmes de performance.

Néanmoins, Diario AS affirme que quel que soit l'intérêt ou l'offre pour Tchouameni, le club et lui-même n'ont pas l'intention d'envisager un transfert.

Bien qu'il ait perdu sa place au profit d'Eduardo Camavinga et de Toni Kroos la saison dernière, renoncer à Tchouameni après un investissement aussi important et aussi rapide serait un manque de confiance. Tchouameni devra sans doute faire face à une forte concurrence, mais aux côtés de Jude Bellingham et de Camavinga, il est probablement le mieux placé pour devenir un titulaire à long terme.