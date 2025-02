Real Madrid, l'accusation grave

Samedi, le Real Madrid a subi sa première défaite en Liga 2025, s'inclinant 1-0 face à l'Espanyol au Stage Front Stadium.

Cependant, la manière de la défaite a été controversée, le leader de la Liga étant furieux de la décision de ne pas expulser Carlos Romero, auteur du but victorieux, sur Kylian Mbappé.

Carlo Ancelotti a qualifié d'"inexplicable" la décision de l'arbitre sur le terrain Alejandro Muniz Ruiz et de la VAR, tandis que la télévision du Real Madrid est allée plus loin en fustigeant furieusement les personnes impliquées (via Diario AS).

"C'est une agression dans laquelle il peut faire exploser le joueur, c'est regrettable. C'est ce que le Real doit supporter dans cette sale ligue de Negreira. Si c'était l'inverse, ouvrez toutes les unes et les médias. Rafael Louzan (président de la Fédération espagnole de football), qui vient d'arriver, doit partir maintenant. Il sait ce qu’il y a et il a donné le pouvoir absolu à Medina Cantalejo, qui est l’héritier direct de Negreira. »

Carlos Romero a peut-être eu la chance d’échapper à un carton rouge pour cette faute sur Kylian Mbappé (Photo de DAZN)

RMTV a également critiqué la décision d’annuler le but de Vinicius Junior en première mi-temps, qui a été annulé pour une faute de Mbappé dans la préparation.

« C’est un but totalement valable, ils inventent l’annulation. Le défenseur de l’Espanyol s’accroche à Mbappé, ne siffle pas le penalty et en plus annule le but. Mbappé veut juste se débarrasser du défenseur, rien de plus. »

RMTV a conclu son discours par une remarque sarcastique à l’adresse des plus hauts gradés du football espagnol.

« L’arbitrage est honteux, aujourd’hui c’est très grave. Félicitations aux exécutants du plan de Medina Cantalejo, ils sont sa garde prétorienne. Ils ont atteint l’objectif clair d’empêcher le Real Madrid de gagner. « Nous subissons la même chose depuis de nombreuses années. »

En fin de compte, c'est un résultat décevant pour le Real Madrid, qui aura le sentiment qu'il aurait dû gagner le match, même si Romero a été expulsé. Ils ont eu des occasions, mais ils ne les ont pas concrétisées.