Real Madrid, Kylian Mbappé annonce la couleur contre l'Atlético Madrid

Real Madrid vs Atlético Madrid

Kylian Mbappé a envoyé, vendredi, un message à l’Atlético Madrid avant son premier derby avec le Real Madrid.

Le Real Madrid reçoit l’Atlético Madrid, samedi, à l’occasion de la 23e journée de Liga. Un choc qui s’avère déjà décisif dans la course au titre entre les deux clubs madrilènes. À la veille dudit duel, Kylian Mbappé a envoyé un message à l’endroit des Colchoneros.

Kylian Mbappé lance les hostilités pour Real Madrid - Atlético Madrid

Leader de Liga, le Real Madrid (1er, 49 pts) a vu l’Atlético Madrid (2e, 48 pts) se rapprocher dangereusement de son fauteuil ces dernières semaines. Avec un seul point d’écart entre les deux équipes, les Merengues et les Colchoneros savent qu’un faux pas pourrait être préjudiciable à l’un comme l’autre. Du côté du Real Madrid, on s’attend à voir Kylian Mbappé porter l’équipe comme c’est le cas lors des derniers matchs, hormis celui face à l’Espanyol Barcelone (défaite 1-0). Absent à l’aller en raison d’une blessure (1-1), le capitaine des Bleus promet de répondre présent sur le terrain face aux hommes de Diego Simeone, samedi.

Getty

« C’est un match très important. C’est la première fois que je vais jouer ce match. J’ai hâte de jouer, d’aider l’équipe et de gagner », lance l’ancien parisien au micro de la chaîne du Real Madrid, vendredi. Auteur de 15 buts en Liga cette saison, Kylian Mbappé se sait donc très attendu face à l’Atlético Madrid.

L'article continue ci-dessous

Le champion du monde 2018 ne veut surtout pas perdre ce match au vu de son enjeu dans la course au titre. « C’est un match très important pour les Madridistas, mais à la fin, l’objectif est toujours le même : gagner. C’est encore plus vrai quand il s’agit de l’Atleti et de la situation en Liga », explique le Bondynois.