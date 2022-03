Real Madrid - Kroos : "Personne ne voulait de Chelsea"

Toni Kroos affirme que "personne ne voulait de Chelsea" lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui, admet-il, "ne pourrait pas être plus difficile" pour le Real Madrid. Les Merengue sont en quête d'une 14e Coupe d'Europe, un record, et ont obtenu leur place en quart de finale grâce à une victoire spectaculaire sur le Paris Saint-Germain.

Chelsea, le plus grand obstacle

L'équipe de Carlo Ancelotti a été récompensée par des retrouvailles avec le champion d'Europe en titre, Chelsea, qui a éliminé le Real Madrid au stade des demi-finales la saison dernière avant de battre Manchester City en finale de la compétition, et Toni Kroos estime que les Merengue devront être à leur meilleur niveau pour prendre leur revanche.

Quand Haaland se renseigne sur le Real Madrid

"Ils sont les champions actuels de la Ligue des champions, donc ça ne pourrait pas être plus difficile", a déclaré le milieu de terrain allemand sur son podcast Einfach mal Luppen, qu'il anime avec son frère Felix. "Il pourrait difficilement y avoir un plus grand obstacle, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, et si nous jouons bien, il est possible de faire beaucoup de choses".

Kroos reste confiant

"Nous devons essayer d'être très bons, car c'est ce que nous devrons faire pour atteindre les demi-finales. Probablement que personne ne voulait du PSG en huitième de finale, et probablement que personne ne voulait de Chelsea en quart de finale. Mais c'est la façon dont les choses sont, et nous devons les accepter", a ajouté l'international allemand.

Le Saudi Media fait une offre « compétitive » pour le rachat de Chelsea

Si les Madrilènes parviennent à se qualifier et à éliminer Chelsea, qui a battu le champion de France Lille 4-1 sur l'ensemble des deux matches en huitièmes de finale, ils affronteront le vainqueur du deuxième quart de finale entre Manchester City et l'Atletico Madrid. Autrement dit, soit le Real Madrid retrouverait son rival madrilène, ou alors un vieil ennemi en la personne de Pep Guardiola.

Si les leaders de la Liga parviennent ensuite à passer leur demi-finale, l'un des quatre adversaires possibles les attendra. De l'autre côté du tirage au sort, Villarreal jouera contre le Bayern Munich et Liverpool affrontera Benfica pour les deux places suivantes dans le dernier carré.