Real Madrid, Kroos ne cherche pas d'excuses

Toni Kroos a été le premier joueur du Real Madrid à critiquer son match nul décevant à Osasuna samedi soir.

Les Merengue ont subi un nouveau revers dans le froid de Pampelune, et l'Allemand était loin d'être satisfait du résultat.

"Nous avons créé très peu d'occasions", a déclaré Kroos après le match dans des propos relayés par Marca.

«Avec notre qualité, nous devions créer plus, même si le terrain était difficile. Nous savions qu'ils allaient défendre comme ça. Le terrain n'est pas une excuse, les deux équipes y ont joué."

Les changements de Zinedine Zidane ont été critiqués, mais Kroos pense que ce n'était qu'un de ces jours où ils n'ont pas fonctionné comme l'entraîneur l'aurait souhaité.

"Les changements ont cherché à apporter ce qui nous manquait", a déclaré Kroos. «Mais cette fois, ils n'ont pas beaucoup changé. "Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce résultat. Nous devons nous battre pour être les premiers, et un match nul n'aide pas."

Pour Zizou, le match n'aurait tout simplement pas dû se produire. "Ce n'était pas un match de football ce soir, le match aurait dû être reporté. Certes, ce n'est pas une excuse, mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Nous avons fait ce que nous pouvions faire sur le terrain. On ne sait même pas quand on pourra rentrer à Madrid", a ainsi tonné le héros de la 1998 en conférence de presse au terme du match.

Bloqué à l’aéroport vendredi soir, le a lui cru ne jamais pouvoir rejoindre Osasuna. Finalement, le match s’est bien tenu à Pampelune mais les Merengue n’ont pas profité du report de leur voisin pour prendre la place de leader.

Sans jouer, l’ garde son fauteuil de leader tandis que le Barça, vainqueur de Grenade, revient à trois points des Merengues. Bref une soirée à oublier pour Zinedine Zidane et ses hommes, qui vont devoir vite se reconcentrer sur leurs prochains objectifs.