Real Madrid : Kroos défend Ancelotti bec et ongles

Carlo Ancelotti est considéré comme un grand leader d'hommes, mais son génie tactique a été remis en question au fil des ans.

Cependant, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a souligné qu'il n'est pas juste que l'Italien soit considéré comme un entraîneur qui n'a aucune connaissance tactique.

Kroos a soutenu son entraîneur et a loué ses qualités avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, samedi.

"C'est dommage que [Jupp] Heynckes et Ancelotti en soient réduits à être de bons gestionnaires de vestiaires", a déclaré Kroos à la ZDF.

"Je ne pense pas qu'on leur rende justice. On a l'impression qu'ils ne connaissent rien à la tactique. Ils peuvent prendre la voie du football moins compliqué la plupart du temps, mais ils sont très clairs sur la façon dont ils veulent que leurs équipes jouent, défendent et attaquent. Cet aspect n'est généralement pas pris en compte quand on parle d'eux".

Kroos a ensuite admis que Liverpool s'était amélioré depuis la finale de la Ligue des champions 2018 et a souligné que le Real Madrid avait les mêmes chances de remporter le trophée cette année que son adversaire.

"Dans une finale de Ligue des champions, vous donnez tout, surtout si l'on considère que nous avons dû tout donner à plus d'une occasion pour atteindre la finale", a ajouté Kroos.

"Maintenant, nous y sommes et nous voulons la gagner.

"Honnêtement, je pense que Liverpool est une meilleure équipe qu'en 2018. C'est 50:50."