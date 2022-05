Real Madrid : Isco tacle Mbappé dans sa lettre d'adieu

Le natif de Malaga met fin à son aventure au Real Madrid neuf ans après son arrivée. Il le fait en incluant une blague sur Mbappé.

Une page va se tourner au Real Madrid cet été. Plusieurs joueurs dont Marcelo, Isco et Marco Asensio sont en fin de contrat, si le premier va quitter le club et que le flou plane encore pour le dernier, c'est désormais officiel que le second ne restera pas dans la capitale espagnole. Francisco Román Alarcón, plus connu sous le nom d'Isco, a annoncé la fin de sa carrière au Real Madrid. Le natif de la province de Malaga termine son contrat en juillet et a décidé de faire ses adieux aux fans via Instagram une fois la saison terminée.

Neuf années au Real Madrid

Avec un message plein de souvenirs et d'optimisme, le milieu de terrain offensif a reconnu qu'il était heureux d'avoir fait partie du club. "Mon séjour au club qui m'a permis de réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais petit prend fin. Outre le fait d'avoir réalisé des rêves, d'avoir gagné plus de titres que je ne l'avais jamais imaginé, d'avoir joué avec les plus grands joueurs, d'avoir rencontré des gens incroyables, j'ai passé les meilleurs moments et je leur laisserai emporter le 'BAILAO'", a-t-il écrit dans une partie du texte. Il a également envoyé ses remerciements au club et au staff.

"Je veux remercier mes coéquipiers, les entraîneurs, le personnel technique, les physios, les joueurs, les travailleurs de Valdebebas et du Santiago Bernabeu pour tout le travail, l'amour et le soutien dont tout le monde a besoin et dont je n'ai jamais manqué. Je tiens également à remercier les supporters qui m'ont accueilli de manière incroyable dès le premier jour et qui accompagnent cette équipe aux quatre coins du monde", a ajouté l'Espagnol.

Isco chambre Mbappé

Le texte est accompagné de deux petites blagues. La première, concernant Kylian Mbappé, est liée à son arrivée en 2013. "Quand j'étais à Málaga et que je savais que je devais partir. Je me suis engagé dans une autre équipe. Mais le Real Madrid est venu frapper à ma porte et vous ne pouvez et ne devez pas dire non au Real Madrid, même s'il y a toujours des exceptions", plaisante-t-il, accompagnant son texte d'une émoticône représentant une tortue et d'une autre représentant un visage mort de rire.

"Le seconde blague, à la fin, pour faire sourire les supporters du Real Madrid : "Au fait, hier, je disais à un ami que je ne comprenais pas pourquoi ils rangaient après la fête de Cibeles, si la 15ème (C1) est en route", a conclu l'international espagnol. Isco part avec un palmarès enviable, avec notamment cinq Ligues des champions. Dans trois de ces finales, il a été titulaire et dans la première, il a été un joueur clé.

Il a également remporté trois titres de champion. Il a joué 353 matchs sous le maillot du Real Madrid, marqué 53 buts et délivré 56 passes décisives. Un joueur qui a gagné l'affection du stade Santiago Bernabéu dès le premier jour et, même s'il part comme joueur secondaire, ses dribbles resteront à jamais dans la mémoire des fans.