Real Madrid - Inter Milan 2-0, le Real s'offre l'Inter

Deux équipes en forme pour un choc au sommet en Ligue des champions. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont plus perdu depuis 11 matches toutes compétitions confondues, et l'Inter affichait lui aussi la même stat au coup de sifflet initial. Autant dire que ce choc continental s'annonçait incertain.

Le Real entamait la rencontre sans Karim Benzema, blessé aux ischios en début de match face à la Real Sociedad ce week-end, mais pas sans pouvoir offensif pour autant. L'Inter aussi et peu avant le quart d'heure de jeu, Perisic se signalait d'une volée du droit que Carvajal repoussair sur sa ligne de but.

Mais c'est bien le club madrilène qui allait ouvrir le score. Dès la 17e minute et sur un bon service de Rodrygo, Toni Kroos faisait parler la poudre. À l'arrêt, le milieu de terrain réussissait une frappe croisée du gauche qui faisait mouche. 1-0.

Le même Rodrygo, dans tous les bons coups, heurtait le poteau gauche d'Handanovic peu avant le repos sur un ballon de Kroos. 1-0, le score au repos. Et si l'Inter dominait la possession, le Real dominait les échanges et était plus efficace avec le ballon.

Juste au retour des vestiaires, Barella, en bonne position, ratait le cadre merengue. Le Real n'était pas en reste et Handanovic se couchait sur une frappe de Casemiro à l'heure de jeu. Dans la foulée, Barella laissait son équipe en difficulté après un rouge suite à un mauvais geste sur Militao.

À dix contre onze, le Real enfonçait le clou par Asensio à dix minutes du terme d'une belle une frappe enroulée dans la lucarne opposée. 2-0, score final, le Real s'offre l'Inter et poursuit sa série victorieuse à travers l'Espagne et l'Europe.