Real Madrid : Haaaland ou Mbappé ? Pourquoi pas les deux ?

Le Real Madrid est déterminé à faire venir les meilleurs jeunes joueurs du monde au Santiago Bernabeu.

Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo, Eder Militao et Aurélien Tchouameni sont déjà au club, et ils pourraient être rejoints par Jude Bellingham cet été. La politique de transfert du Real Madrid s'articule autour de la signature de jeunes joueurs à fort potentiel, et cela devrait être leur mantra pour les années à venir.

Nouveaux Galactiques

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont deux des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, et tous deux sont encore au début de leur carrière. Ils ont tous deux été liés au Real Madrid par le passé, Mbappe ayant été très proche de le rejoindre la saison dernière.

Les deux joueurs sont très appréciés par leurs clubs respectifs, à savoir le Paris Saint-Germain et Manchester City, et sont susceptibles d'exiger une indemnité de transfert ridiculement élevée, en plus des salaires et des frais d'agent. Le Real Madrid devrait être en mesure de les payer, et le président de La Liga Javier Tebas pense qu'il est le seul club du championnat à pouvoir le faire.

S'adressant à El Chiringuito, selon MD, Tebas a déclaré qu'il aimerait voir les deux joueurs en Liga, mais il a déclaré que Barcelone n'a aucune chance de pouvoir s'offrir l'un ou l'autre joueur de sitôt en raison de ses difficultés financières.

"J'espère que (Mbappé et Haaland) pourront jouer en Liga, mais ces deux joueurs ne pourraient être qu'au Real Madrid.

"La situation économique de Barcelone ne leur permettrait pas de signer ce type de joueur, ni cette saison ni la prochaine. Je considère que c'est impossible."

Le Real Madrid est susceptible de bouger pour au moins l'un des deux superstars à l'avenir, et ils pourraient laisser le Barca languissant dans le processus.