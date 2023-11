Real Madrid: grosse absence pour Kepa ?

Kepa Arrizabalaga a été écarté pour une durée de trois semaines en raison d'une blessure musculaire contractée lors d'un échauffement mercredi.

L'international espagnol, prêté par Chelsea, a manqué le match de Ligue des champions contre Braga en raison d'un problème survenu lors de l'échauffement.

Le gardien de but a passé des examens jeudi et il a été confirmé qu'il souffrait d'une blessure aux abducteurs et qu'il serait absent pendant deux à trois semaines, rapporte Sport.

Le joueur de 29 ans est un élément clé de l'équipe de Carlo Ancelotti depuis qu'il a remplacé Thibaut Courtois, blessé. Il a gardé six buts en 13 apparitions avec les géants espagnols.

Sa blessure mercredi a permis à l'international ukrainien Andriy Lunin de prendre sa place contre Braga. Le joueur de 24 ans a arrêté un penalty quatre minutes après le début du match et a réalisé trois autres arrêts pour permettre aux Madrilènes de s'imposer 3-0 en Ligue des champions.

"Ce n'est pas facile d'entrer à la dernière minute, mais il faut être prêt", a déclaré Lunin après le match. "Quand c'est votre tour, vous devez faire ce que vous savez faire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le penalty. Je tiens à remercier l'entraîneur des gardiens pour son aide. C'est un sauvetage pour tous les deux".

Lunin sera de retour entre les poteaux samedi, lorsque les Madrilènes accueilleront Valence en Liga.