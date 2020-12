Real Madrid - Grenade 2-0, le Real enchaîne, Benzema buteur

Le Real Madrid voulait enchaîner en recevant Grenade pour le compte de la 15e journée de Liga ce mercredi soir. Mission accomplie.

Un Karim Benzema en forme, des victoires probantes face à Séville ou encore l' , une qualification en C1 à la première place de son groupe... Le avait tout avant ce match contre Grenade, mais a perdu quelque chose en première période avec la blessure de Rodrygo.

Le Brésilien, aligné titulaire, a été accroché dans la surface de Grenade à la 34e minute. Non seulement il n'obtenait pas de penalty, mais l'attaquant madrilène ne pouvait se relever et demandait immédiatement le changement, lui qui semblait touché aux ischio-jambiers de la jambe droite et qui était remplacé par Asensio.

À part ce fait de jeu et une grosse occasion aux six mètre dès la 1ere minute pour Puertas qui s'offrait un joli raté, tirant très largement au-dessus, il n'yavait rien à voir à Madrid en première période. En plus de Rodrygo, le Real semblait aussi avoir perdu ses certitudes ludiques.

Sans idées et sans génie, le club madrilène comptait sur l'entrée en jeu de Martin Odegaard pour trouver la voie. Mais à l'entame de la seconde période, c'est toujours Grenade qui menaçait de faire exploser le verrou des visiteurs. Mila tirait néanmoins au-dessus après avoir été servi par l'ancien madrilène Soldado.

Mais le Real allait retrouver ses sensations, on pense notamment à cette talonnade aérienne croisée d'Asensio qui heurtait le poteau. Un geste de grande classe qui aurait mérité meilleur sort.

Finalement, à la 56e minute, c'est Casemiro qui débloquait la situation de la tête pour les Merengue suite à un débordement d'Asensio.

De l'autre côté du terrain, Courtois se couchait bien sur une frappe enroulée du gauche de Soldado. Mais la domination était madrilène et pour le 10e match de suite où il a inscrit au moins un but en , le club merengue maintenait la pression et se procurait plusieurs opportunités dans le camp adverse.

Mais le Real Madrid, qui n'a plus perdu contre Grenade depuis le 2 février 2013, ne parvenait pas pour autant à faire le break jusqu'à la toute fin de match et un contre sur lequel Benzema et Isco combinaient bien. La frappe à ras de terre croisée du gauche du Français faisait mouche, 2-0, le score final.