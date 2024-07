Real Madrid : Florentino Perez prépare une révolution

Florentino Perez n'exclut pas de se présenter aux élections de 2025, même s'il semble avoir réalisé tout ce qu'il pouvait faire au Real Madrid

Le Real Madrid organisera des élections présidentielles l'année prochaine, et alors que l'on s'attendait à ce que Florentino Perez ne soit pas dans la course, mettant ainsi fin à son second mandat de 16 ans en tant que président, il semble qu'il pourrait maintenant chercher à prolonger son mandat de quatre années supplémentaires.

Comme le rapporte Relevo, Florentino Perez n'exclut pas de se présenter aux élections de 2025, même s'il semble avoir réalisé tout ce qu'il pouvait faire au Real Madrid pendant son second mandat. L'âge - il a aujourd'hui 77 ans - et quelques problèmes physiques ont donné l'impression qu'il pouvait se retirer, mais aujourd'hui, il semble vouloir continuer.

M. Perez s'est présenté quatre fois depuis qu'il est entré en fonction pour la deuxième fois en 2009, et à chaque fois, il n'a pas eu d'opposition lors des élections. Jusqu'à présent, personne n'a mis son nom dans le chapeau pour 2025, donc si Perez cherche à continuer au Real Madrid, ce pourrait être un cinquième vote consécutif avec un seul nom - le sien - pour lequel voter.