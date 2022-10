Real Madrid : Florentino Perez balance toute la vérité sur Neymar

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a confirmé qu'il avait fait une offre pour Neymar.

Florentino a témoigné lors de l'audience sur Neymar où la société DIS a porté plainte contre le FC Barcelone pour obtenir une compensation pour le transfert original du joueur.

Dans sa déclaration, Florentino a révélé : "Je ne connais pas Neymar, je ne lui ai jamais parlé à un niveau personnel. Nous étions intéressés par la signature de Neymar il y a environ 10 ans. En 2011, le Real Madrid a fait une offre à Santos pour Neymar. Je crois que c'était 45 millions d'euros. C'est écrit dans le résumé.

"Les joueurs vont où ils veulent aller. Je pense que Neymar voulait aller à Barcelone et c'est pourquoi il est allé à Barcelone. L'offre en 2011 était de 45 millions d'euros, pas de 60 millions d'euros.

" Je ne sais pas ou ne me souviens pas si DIS avait des droits sur Neymar. Je me souviens qu'ils nous ont envoyé une lettre. Je ne me souviens pas avoir rencontré ou eu des conversations avec Juan Figer. Je ne me souviens de rien du tout. Nous avons fourni toute la documentation à l'abstrait. Je n'ai pas été impliqué dans quoi que ce soit. Je suppose que nous n'avons pas répondu à la lettre de DIS parce que nous n'avions rien à dire.

"Nous n'avons pas joué un rôle très actif dans cette négociation. Je suis au Real Madrid depuis 18 ans et toutes les offres que nous avons faites aux joueurs ont été transparentes. Toutes ces questions au Real Madrid sont traitées par la direction sportive. Je ne sais rien de ce que vous me dites."