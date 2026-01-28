Real Madrid : Florentino Pérez a mis une grosse pression

Le préparateur physique, Antonio Pintus, est également de retour après sept mois d'absence sous l'ère Xabi Alonso, et la presse locale salue leur contribution, notamment pour l'amélioration visible de l'état d'esprit des joueurs.

Les Merengues ont livré une prestation solide contre Villarreal ce week-end, ne concédant qu'un seul tir cadré face au Sous-marin jaune, Kylian Mbappé faisant la différence dans le dernier tiers du terrain. Arbeloa semble tirer davantage profit de joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Franco Mastantuono que son prédécesseur ces dernières semaines.

Le président du Real Madrid s'est entretenu avec Bellingham au sujet de l'attitude des joueurs.

Cependant, l'influence positive sur les stars du Real Madrid ne vient pas uniquement d'Arbeloa, mais aussi de la direction du Bernabéu. Selon Cadena SER, le président Florentino Pérez a également contribué à motiver son équipe et s'est entretenu avec plusieurs joueurs clés pour leur demander d'adopter une attitude plus exemplaire sous la direction d'Arbeloa. Parmi eux figure l'international anglais Jude Bellingham, mais il est à noter que Franco Mastantuono et Arda Guler ont également progressé ces dernières semaines.

Cette information est apparue quelques heures seulement avant qu'Arbeloa ne fasse l'éloge de Bellingham pour son attitude, son leadership et son implication, avant le match des Merengues contre Benfica. Le nouvel entraîneur du Real Madrid a particulièrement insisté sur les compliments à ses joueurs vedettes en ce début de saison, plutôt que de leur imposer des attentes ou des exigences, comme cela a été le cas avec Vinicius. Arbeloa semble déterminé à montrer son soutien à ses joueurs, et pour l'instant, cela semble porter ses fruits.