Real Madrid : Florentino Perez a mal

L'Italien a été critiqué pour la façon dont il a mis en place son équipe du Real Madrid à Paris, et beaucoup ont même laissé entendre que son poste était menacé.

S'adressant aux médias avant le match de LaLiga Santander contre Alaves, Ancelotti a admis qu'il avait parlé avec le président Florentino Perez.

Ancelotti a parlé à Perez

"J'ai parlé avec le président, avec tout le monde dans le club, et ils sont blessés tout comme nous", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

"L'image [de l'équipe] n'était pas bonne. Le résultat est le moindre de nos problèmes car il peut être changé, pour dire la vérité. Ce qui était pire, c'était notre prestation.

"Les critiques sont justifiées car nous avons fait des erreurs, mais le premier à critiquer est moi-même et j'en prends la responsabilité. Il faut les comprendre et en tirer des leçons. Certaines [critiques] sont justes et d'autres n'ont aucun sens. "

Ancelotti pense que le Real Madrid a encore une chance dans la compétition.

"Nous n'avons jamais dit que nous allions la gagner", a-t-il déclaré. "Mais nous pouvons être compétitifs et dans trois semaines nous le serons encore plus contre le PSG, il n'y a aucun doute".

Kylian Mbappé a causé toutes sortes de problèmes au Real Madrid ce soir-là, mais Ancelotti a évité d'aborder directement l'éventualité d'un transfert du Français chez les Blancos.

"C'est une équipe très compétitive mais, pour l'avenir, nous réfléchissons à certaines choses", a-t-il déclaré.

"Chaque année, nous essayons d'améliorer l'équipe.

"Il nous a causé beaucoup de dégâts et nous avons trois semaines pour nous préparer à un match contre lui".

Concernant l'adversaire de samedi, Alaves, Ancelotti a souligné ses points forts.

"Alaves se porte bien, ils ont du rythme et une identité", a-t-il déclaré.