À quel Brésilien peut-on comparer la pépite Endrick ?

Les suiveurs de "futurs cracks" et autres "pépites" n’ont qu’un nom à la bouche ces dernières semaines : Endrick, 15 ans, prodige de Palmeiras qui a récemment fait parler de lui en inscrivant un incroyable retourné acrobatique depuis l’extérieur de la surface de réparation, et sans élan.

On dit que les plus grands clubs européens le suivent. Du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par le Bayern Munich ou encore… Rennes, en ce qui concerne la Ligue 1. Au sein de la Casa Blanca, on pense à lui pour grandir dans l’ombre de Vinicius Jr, mais le profil d’Endrick semble assez différent : plus axial, et un peu moins dribbleur.

"Il ne ressemble pas à Vinicius, Endrick ressemble plus à Adriano"

"S’il ressemble à Vinicius ? Je pense qu'ils ont un style différent. Vinicius est plus un ailier et Endrick est plus un avant-centre. Il a une bonne frappe et marque beaucoup. Il ne ressemble pas à Vinicius. Endrick ressemble plus à Adriano, car il a un pied gauche puissant", a expliqué Zé Roberto, passé par la Maison Blanche en début de carrière (1997-1998) et Palmeiras en fin (2015-2017).

"Je pense qu'il jouera bientôt en Europe"

"Je pense qu'il jouera bientôt en Europe, c'est un joueur rare, une grande promesse. Au Brésil, on dit que les plus grandes équipes sont intéressées par sa signature C'est un joueur différent à cause de son âge, il joue depuis qu'il a 11 ans à Palmeiras, il a toujours joué deux catégories au-dessus, il fait toujours la différence, il marque beaucoup de buts…", a poursuivi celui qui a également porté les couleurs du Bayern Munich, décidément sous le charme. Comme toute l’Europe, bientôt ?