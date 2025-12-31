Real Madrid : et si Perez cédait sa place ?

Il pourrait également être sur le point de déléguer une part importante de son pouvoir, avec la nomination potentielle d'un nouveau PDG.

Actuellement, Pérez détient tous les pouvoirs au Real Madrid, mais sur le plan sportif, il est secondé par le directeur général José Ángel Sánchez et Juni Calafat. Selon MD, Pérez envisage de nommer un PDG, un poste principalement axé sur les finances, alors que le club se prépare à une restructuration.

Le candidat favori serait un nom bien connu des supporters du Real Madrid : Anas Laghrari. Ce banquier marocain a négocié plusieurs accords pour le club, notamment un partenariat avec Sixth Street pour investir dans la rénovation du Santiago Bernabéu. Il conseille Pérez et a joué un rôle déterminant dans son plan de restructuration et dans le projet de Superligue. Son principal adversaire pour ce poste serait Carlos Ocaña, vice-président du géant espagnol des médias Telefónica et conseiller d'Ángel Sánchez au Real Madrid.

Ces 18 derniers mois, Pérez a dévoilé son intention de modifier le modèle de propriété du Real Madrid. Bien qu'il soit resté vague sur les détails, le projet prévoit la vente de 5 à 10 % du club à un investisseur extérieur et la transformation des membres en actionnaires. Cette modification du règlement intérieur devrait être approuvée par la majorité des membres lors d'un référendum.

Il convient également de rappeler que Pérez aura 79 ans en mars prochain et pourrait bien approcher de la fin de son mandat de président. Les décisions prises avant son départ pourraient bien marquer les décennies à venir pour le Real Madrid.