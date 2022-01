Real Madrid : Et si Bale disait stop ?

Gareth Bale pourrait prendre sa retraite du football à la fin de son contrat avec le Real Madrid, selon un rapport de The Athletic.

Bale pourrait raccrocher

Le contrat de Bale au Santiago Bernabeu doit expirer à la fin de la saison et il n'y a aucune chance qu'il le renouvelle.

La prochaine étape pour l'attaquant sera déterminée par la qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si c'est le cas, il cherchera à rejoindre un club pour se préparer au tournoi.

Dans le cas contraire, l'attaquant de 32 ans se demandera s'il veut continuer à jouer ou mettre un terme à sa carrière. Il est suffisamment sûr financièrement pour ne pas avoir à faire intervenir l'argent dans sa décision.

Bale a rejoint Madrid en provenance de Tottenham Hotspur à l'été 2013 et a remporté deux titres de Liga et quatre Ligues des champions. Il a joué 254 fois pour les Blancos et a inscrit 106 buts et délivré 67 passes décisives. Il a également été sélectionné 100 fois en équipe nationale du Pays de Galles.