Real Madrid, énorme désillusion pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pourrait connaitre une première désillusion dès sa signature au Real Madrid.

Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute depuis quelques jours. Kylian Mbappé joue sa dernière saison avec le Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy a annoncé au club la semaine dernière qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de l’exercice en cours. Ainsi, le Français devrait filer au Real Madrid l’été prochain. Sauf qu’à Madrid, une grosse désillusion l’attend.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est fait

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le joueur a annoncé son départ en fin de saison au club la semaine dernière au lendemain de la victoire du PSG contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Le capitaine de l’Equipe de France a informé également ses coéquipiers 24 heures plus tard qu’il partait au terme de la campagne en cours.

Son départ étant donc acté et confirmé à l’interne par le PSG, Kylian Mbappé va, sauf énorme rebondissement, rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Lundi, le journal Marca révélait même que le Français aurait déjà signé avec le club madrilène et aurait paraphé un contrat de 5 ans. Même en attendant l’officialisation de l’annonce par le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait être privé d’un de ses rêves une fois en Espagne.

Mbappé privé des JO ?

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé peut déjà officialiser son départ. Mais si aucune des deux parties ne l’a encore fait, c’est en partie parce qu’il y a certains détails à régler dans le dossier. L’un d’eux concerne notamment la participation de l’ancien attaquant de Monaco aux Jeux Olympiques. Prévus pour l’été prochain à Paris, les JO constituent un sérieux objectif pour Mbappé qui veut y participer à domicile.

Si le Real Madrid était enclin dans un premier temps à le libérer pour la compétition, la donne a changé. En effet, les JO auront lieu entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Une période qui correspond à celle de la tournée américaine du Real Madrid. La présence de Kylian Mbappé aux Etats-Unis pouvant rapporter gros au club madrilène sur le plan financier, il serait difficile de voir le Real le laisser partir pour les Jeux Olympiques dont la période n’entre pas dans les journées FIFA.