Real Madrid : Endrick règle ses comptes

Le Brésilien restera au club jusqu'à la fin de la saison, mais l'Olympique Lyonnais ne dispose d'aucune option d'achat pour l'attaquant, dont le prêt est estimé à 60 millions d'euros.

Endrick n'a disputé que trois matchs sous les ordres de Xabi Alonso cette saison et semblait relégué au second plan, Gonzalo Garcia étant préféré par l'entraîneur du Real Madrid. Il a confirmé à Marca que sa décision visait à obtenir davantage de temps de jeu.

« Je voulais quitter le Real Madrid pour jouer. Quand Lyon m'a contacté, j'ai accepté immédiatement. Je suis très heureux. Je suis ici pour aider l'équipe. »

« Quand j'ai appris mon arrivée, j'ai continué à travailler avec mon équipe, le Real Madrid. Chaque jour, les joueurs me demandaient si je partais ou non. J'ai pu parler avec certains d'entre eux, comme vous l'avez vu dans la presse. Je garde le contact avec les joueurs du Real Madrid, mais le plus important, c'est que je sois ici. »

Plus tôt dans la saison, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, avait laissé entendre qu'un départ des Merengues serait bénéfique pour Endrick. Désireux de participer à la Coupe du Monde cet été, Endrick a confirmé qu'Ancelotti avait fait bien plus que de simples allusions.

« J'ai parlé avec Carlo Ancelotti. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit comment progresser. J'ai été très touché ; je souhaitais son avis. Il m'a dit : "Va jouer, progresse, sois heureux." C'était très important pour moi. J'ai toujours suivi ses conseils et je me suis très bien entraîné avec lui. »

« Je ne suis pas là pour changer l'équipe, juste pour contribuer. Je ne veux pas être le joueur clé. Je suis à la disposition du coach. »

Lyon ne paiera pas la clause pénale du Real Madrid.

Plusieurs médias de la capitale espagnole avaient rapporté que Lyon était tenu, conformément à son contrat, de faire jouer Endrick, sous peine d'une amende de plusieurs millions d'euros s'il n'atteignait pas 25 apparitions. Le directeur général de Lyon, Michele Gerlinger, a toutefois démenti ces allégations.