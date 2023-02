Real Madrid : Endrick déjà prêté ?

La venue d'Endrick au Real Madrid à l'été 2024 a été très attendue depuis l'annonce de l'accord en décembre.

Le jeune homme de 16 ans est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, et on s'attend à ce qu'il soit un grand joueur pour Los Blancos à l'avenir.

Le Real Madrid n'est pas le seul à se réjouir de son arrivée dans le football espagnol, et le premier transfert de l'adolescent en Espagne est déjà envisagé, bien que le transfert ne soit pas confirmé avant 16 mois.

Le Real Madrid ne perd pas de temps

GOL Digital rapporte que le Real Betis se prépare à l'avance, et qu'il souhaite obtenir Endrick en prêt du Real Madrid pour la saison 2024/25. Les Verdiblancos sont bien conscients du talent du Brésilien et espèrent le faire signer pour un contrat temporaire lorsqu'il viendra en Espagne.

Cependant, ils devraient échouer dans leur tentative, et Endrick devrait rester dans l'équipe première du Real Madrid à son arrivée du Brésil, la Castilla n'étant pas non plus une possibilité.

Il devrait rejoindre ses compatriotes brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo, qui ont également quitté leur pays natal pour porter avec succès le célèbre maillot blanc.