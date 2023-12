Real Madrid : Endrick cash sur Cristiano Ronaldo

Endrick est en route pour le Real Madrid, le jeune prodige de 17 ans souhaitant suivre les traces de Cristiano Ronaldo, sa "plus grande idole".

Le jeune prodige de 17 ans, qui rejoindra le Santiago Bernabéu à 18 ans en juillet 2024, est considéré comme l'un des talents les plus excitants du football mondial. On attend beaucoup de lui en Espagne, aux côtés de ses compatriotes brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo.

Endrick a de grandes responsabilités à remplir à Madrid, mais il est prêt à relever le défi d'imiter les efforts de Ronaldo dans la capitale espagnole, la superstar portugaise étant considérée comme une source d'inspiration pour tous les joueurs. Endrick a déclaré à A Bola à propos de CR7 : "C'est ma plus grande idole, un joueur qui a battu tous les records en étant un joueur exemplaire et dévoué. C'est plus qu'un athlète, c'est un gars que tout le monde devrait avoir comme exemple, parce que peu importe le moment, il veut être le meilleur, il veut gagner des titres, il veut franchir des étapes, en plus d'être une personne qui fait preuve d'humilité. Il est une référence pour tout joueur qui veut aller plus loin dans sa carrière".

L'article continue ci-dessous

La Liga est riche en stars brésiliennes et Endrick est prêt à écrire son propre chapitre de cette histoire sportive. Il a ajouté qu'il avait obtenu un transfert important lors d'une visite en Europe, ce qui lui a donné un avant-goût de ce qui l'attendait : "J'ai toujours voulu jouer pour le Real Madrid, ça a toujours été ma priorité, et maintenant, lors de ce voyage à Madrid, j'ai pu ressentir un peu plus ce que j'allais trouver, l'environnement, mes futurs coéquipiers, les installations. J'ai été très heureux, mais quand nous rentrerons au Brésil, nous éteindrons cet interrupteur et nous en allumerons un autre, car il me reste encore à jouer ce premier semestre avec Palmeiras et mon objectif est de remporter tous les titres auxquels je participe."

Endrick a été une source régulière de buts pour Palmeiras, son manque d'expérience étant surmonté avec style. Il a déjà obtenu deux sélections avec le Brésil, devenant ainsi le quatrième plus jeune joueur de tous les temps et le plus jeune débutant en 57 ans.