Real Madrid : Edinson Cavani fait trembler Karim Benzema

Le Real Madrid envisage de faire venir l'attaquant de Valence Edinson Cavani si le club est relégué de la Liga cette saison, selon Fichajes.

Cavani a rejoint Valence au début de la saison sur un transfert gratuit après que son contrat avec Manchester United ait expiré à la fin de la dernière campagne.

L'attaquant a fait du bon travail avec Los Che jusqu'à présent mais son avenir est incertain alors que Valence est menacé de rétrogradation en Segunda division.

Et cela pourrait jouer en faveur du Real Madrid, qui pourrait signer l'Uruguayen comme une option provisoire pour renforcer ses rangs d'attaquants.

Le Real Madrid s'intéresse à Cavani

Le Real Madrid a besoin d'un attaquant de deuxième choix pour épauler Karim Benzema et soutenir l'équipe en cas de besoin.

Benzema a souffert de quelques blessures cette saison et cela a souvent coûté à l'équipe de Carlo Ancelotti dans la course au titre de la Liga cette saison.

Le club a été lié à une variété d'attaquants au cours des derniers mois, mais a refusé de signer un second choix, utilisant souvent des joueurs comme Mariano Diaz et Eden Hazard dans cette position pour compenser.

Cavani apporterait beaucoup d'expérience et s'est bien comporté partout où il est passé, et étant donné son âge, un rôle de premier choix n'est pas quelque chose qu'il peut faire de manière constante.

Il s'est bien comporté dans un rôle secondaire à Manchester United, marquant 17 buts lors de sa première campagne, alors que son équipe atteignait la finale de l'Europa League.

Sa deuxième saison a été plus difficile et marquée par des blessures. Il a donc eu la possibilité de quitter le club et a choisi de rester en Europe avec Valence avant la Coupe du monde.

Avant cela, il était l'un des meilleurs buteurs d'Europe au cours de la décennie précédente avec le Paris Saint-Germain et Naples, remportant plusieurs trophées au cours de sa carrière.

Cavani apporterait de l'expérience et de la qualité à la ligne d'attaque du Real Madrid et un transfert aussi prestigieux à un stade aussi avancé de sa carrière serait spécial pour lui.