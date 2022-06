Real Madrid : Eder Militao se défend sur son prix

Eder Militao a été un élément essentiel de l'équipe du Real Madrid qui a connu tant de succès la saison dernière.

Le défenseur central brésilien a formé une superbe relation avec David Alaba au cœur de la défense du club espagnol. Il a remplacé avec brio Sergio Ramos et Raphael Varane, qui ont tous deux quitté le Santiago Bernabeu l'été dernier.

"Quand [Ramos et Varane] sont partis, les gens ont stressé parce qu'ils avaient marqué l'histoire du club", a déclaré Militao à Marca en vacances à Ibiza.

"J'ai pensé que mon heure était venue pour faire les choses bien et montrer aux fans, ainsi qu'au monde entier, qu'ils pouvaient aussi compter sur moi. Et j'ai réalisé de grandes performances et montré pourquoi je suis au Real Madrid.

"J'ai montré pourquoi il a coûté 50 millions d'euros. Les choses n'allaient pas bien quand je suis arrivé parce que j'avais deux défenseurs centraux devant moi qui étaient ensemble depuis longtemps. Maintenant, j'ai démontré la raison de ma signature".

Militao a fait 50 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à deux buts et trois passes décisives pour une équipe qui a remporté la Liga et la Ligue des champions.

Né à Sertãozinho, à Sao Paulo, Militao a commencé sa carrière au Brésil avec Sao Paulo et a percé dans l'équipe première en 2017. Après une saison, il a obtenu un transfert en Europe avec le club portugais de Porto, rejoignant Madrid après une saison en Liga NOS.