Real Madrid : Eden Hazard n’abdique pas

Pour la première fois depuis bien longtemps, Eden Hazard n’est plus embêté par ce corps qui ne le laisse que trop rarement tranquille. Le Belge a enfin quitté l’infirmerie du Real Madrid, mais pour rejoindre le banc de touche, Carlo Ancelotti lui préférant les jeunes Vinicius et Rodrygo pour animer les ailes.

Dépassé par Vinicius et Rodrygo

Hazard, qui n’a pas fait trembler les filets à une seule reprise cette saison, a donc dû se contenter de 722 minutes de jeu, pour deux passes décisives. Un bilan famélique qui, comme lors des derniers mercatos, a poussé ses dirigeants à le placer sur la liste des transferts.

À lire : Dembélé et le Barça, c’est fini ?

L'article continue ci-dessous

Problème, selon Marca : Hazard ne souhaite pas quitter la capitale espagnole. Et encore moins en cours de saison, d’autant plus qu’il pourrait être "chassé" naturellement l’été prochain en fonction du recrutement, qu’on annonce XXL. Mais en attendant, l’ancien Lillois a un rêve, et il ne compte pas l’abandonner si facilement.

Départ l’été prochain ?

Hazard a toujours rêvé de jouer à Madrid. Il le fait depuis 2019, sur certaines séquences, mais il a surtout toujours rêvé de s’imposer à Madrid. Et ce serait un euphémisme de dire qu’il a encore du travail de ce côté-là. En presque trois ans ici, il n’a jamais confirmé, ou réalisé le fameux "match référence".

Départ l’été prochain, donc ? À condition que Madrid trouve une porte de sortie au Belge, sous contrat jusqu’en 2024. Et avec sa condition physique délicate, sa perte de niveau et son énorme salaire, difficile de lui proposer des options alléchantes…