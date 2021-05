Real Madrid, Eden Hazard dévoile où il jouera la saison prochaine

Présent en conférence de presse avec la Belgique, Eden Hazard a indiqué vouloir rester au Real Madrid la saison prochaine.

Eden Hazard n'a pas réussi à s'imposer depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2019 en provenance de Chelsea contre la somme de 100 millions d'euros. L'international belge n'a pas été épargné par les blessures et a été fortement critiqué pour son hygiène de vie qui pourrait avoir une influence sur ses pépins physiques à répétition. L'ancien ailier du LOSC a encore plus subi les foudres des supporters du Real Madrid après l'élimination en Ligue des champions contre Chelsea.

Le Belge, peu en vue durant la rencontre, a été aperçu souriant après le coup de sifflet final, sur la pelouse en compagnie de ses anciens coéquipiers. S'il a été toujours été défendu par Zinedine Zidane, qui n'a cessé de croire en lui malgré les nombreuses blessures et les performances en demi-teinte, Eden Hazard se retrouve désormais un peu plus isolé au Real Madrid avec le départ de l'entraîneur français à l'issue de la saison.

Néanmoins, Eden Hazard ne se voit pas quitter le navire madrilène. En effet, l'international belge qui était présent ce lundi en conférence de presse avec sa sélection nationale, a réaffirmé sa volonté de réussir chez les Merengue : "Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure...".

"Je suis très heureux de retrouver le groupe après plus d’un an"

Le Belge est heureux de jouer l'Euro et a évoqué son état de forme : "Je suis très heureux de retrouver le groupe après plus d’un an. J’aurais préféré avoir quelques bons matches dans les jambes. Mais c'est comme ça. Ça a été une année difficile. Je vais essayer d'être en forme pour le premier match. Ça va aller très vite. On va essayer de bien se préparer pour arriver au meilleure forme le plus vite possible. J’ai eu une semaine de repos et je vais voir si je peux m’entraîner. Je vais peut-être m'entraîner d'abord quelques jours tout seul. Je ne suis pas à 100% après ma blessure à la cuisse. Mais je suis bien mentalement et physiquement ça ira mieux avec les entraînements. Je serai prêt pour le 12 juin."

"J'ai toujours été fort quand j'enchaînais les matches. Et cette saison avec les blessures ça n'a pas été possible. Au début, je voulais enlever la plaque, mais ce n'était pas nécessairement le bon choix. Il y avait aussi un côté psychologique. J'ai parlé avec les médecins et on m'a dit que ce n'était pas parce qu'on enlèverait la plaque que je ne serais plus blessé, sans parler du fait que cela augmenterait les risques pour ma cheville. On a changé les exercices de revalidation. On a trouvé la bonne méthode", a conclu Eden Hazard.

L'ailier belge va tenter de démontrer dans un contexte qu'il connaît bien qu'il peut toujours être performant. Avec sa sortie, Eden Hazard clame haut et fort qu'il souhaite rester au Real Madrid et tue dans l'oeuf les rumeurs d'un départ, mais encore faut-il que le prochain entraîneur du Real Madrid compte sur lui. Le Belge pourrait retrouver Antonio Conte avec qui il a brillé à Chelsea dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, Eden Hazard ne pourra pas se permettre de réaliser une troisième saison blanche.