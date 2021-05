"Conte est le meilleur choix pour le Real Madrid"

Antonio Conte est le meilleur coach pour le Real Madrid selon l'analyse d'Antonio Cassano.

L'ancien attaquant du Real Madrid, Antonio Cassano, pense que son compatriote Antonio Conte pourrait se retrouver à Los Blancos après avoir quitté l'Inter, tandis que Zinedine Zidane pourrait être un choix idéal pour le Paris Saint-Germain.

Il pourrait y avoir beaucoup de mouvement dans les meilleurs clubs européens cet été, certains départs étant déjà annoncés et d'autres rumeurs.

Conte a quitté l'Inter après avoir conduit les Lombards à leur premier Scudetto en plus d'une décennie et Cassano, qui a critiqué son style par le passé, pense que le Real Madrid est sa seule destination possible cet été.

"Pour moi, la seule option [de Conte] est le Real Madrid", a déclaré Cassano sur BoboTV. "Son passage à l'Inter a été positif, avec une bonne première année et remportant le Scudetto lors de sa deuxième, jouant à sa manière."

"Je ne pense pas qu'il puisse aller au PSG car ils n'ont pas les bons joueurs pour son jeu ou ne partagent pas sa mentalité de footballeur; Zidane est parfait pour le PSG."

Mauricio Pochettino reste aux commandes du PSG, mais il y a eu beaucoup de spéculations sur son avenir, y compris des discussions sur un retour potentiel à Tottenham Hotspur.

Le Real Madrid aussi aimerait récupérer le coach argentin selon certains médias ibériques, qui affirment que pour Pochettino, coach le Real Madrid est le rêve ultime.

L'ancien défenseur du PSG va-t-il quitter le club de la capitale après seulement une demi-saison ?