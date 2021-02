Real Madrid – Deuxième apparition de Théo Zidane dans le groupe professionnel

Faisant face à de nombreux forfaits, Zinédine Zidane a convoqué plusieurs jeunes du Real Madrid à l'entraînement dont son fils Théo.

Ce mercredi matin, lors de l'entraînement du groupe professionnel du Real Madrid, il y avait deux Zidane. Zinedine, dans son rôle d'entraîneur et Théo, qui joue au milieu de terrain.

Agé de 18 ans, Théo Zidane a été convoqué par son père pour s'entraîner avec l'équipe première en raison de nombreux forfaits au sein de l'effectif madrilène (Sergio Ramos, Eder Militão, Alvaro Odriozola, Eden Hazard, Rodrygo, Federico Valverde, Marcelo, Dani Carvajal).

Ce n'était pas une première pour Théo Zidane mais c'était tout comme puisqu'il fallait remonter au 11 octobre 2019 pour trouver trace de son premier passage à l'entraînement avec l'équipe A des Merengues.

Théo Zidane évolue habituellement avec la Castilla en Segunda B (la troisième division) et il a été convoqué avec d'autres jeunes pousses : l'arrière droit Lorenzo Aguado, le défenseur central Marvelous Antolín Garzón dit « Marvel » et le milieu de terrain Kenneth Soler (chipé l'été dernier à l'Espanyol Barcelone).

L'article continue ci-dessous

Après Enzo (un match et un but), Luca (deux matches) allons-nous voir le troisième membre de la fratrie des Zidane porter le maillot du Real Madrid ? Difficile à dire car Théo Zidane était d'abord et avant tout présent à l'entraînement pour faire le nombre.

Zinedine Zidane pourrait cependant faire tourner son effectif lors du prochain match du Real Madrid qui se rend, samedi, à Valladolid, quatre jours avant un périlleux déplacement à Bergame pour y affronter l'Atalanta à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions.