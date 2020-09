Real Madrid – Théo Zidane fait ses débuts avec la Castilla et marque un but

Le troisième fils de Zidane a intégré la Castilla et s'est illustré lors de son premier match.

La Castilla, l'équipe réserve du , est entraînée par Raul depuis la saison dernière et l'ancienne gloire du club vient de donner sa chance à Théo Zidane, le troisième fils de Zinédine Zidane.

Lors du premier match amical de la pré-saison de la Castilla, face au CF Pozuelo, Théo Zidane a été titularisé et il a marqué le premier but de son équipe (à la 39e minute), qui s'est imposée 3-0.

Né le 18 mai 2002, trois jours après la mythique reprise de volée de son papa en finale de la , Théo Zidane joue au poste de milieu offensif et portait le numéro 10 lors de ce match amical. La saison dernière, il a notamment remporté l'UEFA .

A noter que lors de cette rencontre, la cage du Real était gardée par Lucas Cañizares, qui faisait également ses débuts avec La Castilla et qui n'est autre que le fils de Santiago Cañizares, ancien portier du Real Madrid (55 matches de 1994 à 1998) et de la Roja (46 sélections entre 1993 et 2006).