Real Madrid : Deux français en danger

Le Real Madrid devra probablement travailler pour obtenir les trois points contre Getafe ce soir au Coliseum.

Les Blancos ont cependant un match important à l'horizon, dimanche soir, contre l'Atlético de Madrid, et risquent de perdre deux milieux de terrain clés pour ce match. Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga comptent tous deux quatre cartons jaunes en Liga et manqueront le match contre les Rojiblancos s'ils sont retenus lors d'une rencontre qui s'annonce très disputée à Getafe. En temps normal, Carlo Ancelotti doit faire un choix entre les deux à la base de son milieu de terrain, mais la décision pourrait être plus facile pour lui.

Le comeback de Valverde

Si les deux joueurs sont absents, Fede Valverde sera titularisé aux côtés de Toni Kroos contre l'Atlético, selon Diario AS. L'Uruguayen a réalisé ses meilleurs matches cette saison dans cette position, tout comme le Real Madrid, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'inconvénient majeur pour le onze de départ si cela devait se produire. Le Real Madrid cherchera à prendre sa revanche sur l'Atlético après avoir été éliminé de la Coupe du Roi par les Colchoneros, lors de leur quatrième confrontation de la saison. La balance penche à 2 contre 1 en faveur de l'Atlético.