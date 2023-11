Real Madrid : des recrues pour remplacer les blessés ?

Le Real Madrid traverse une période très difficile avec plusieurs blessés.

Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurélien Tchouameni et Arda Guler sont déjà absents pour des blessures importantes. Cette semaine, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior se sont blessés respectivement au genou et aux ischio-jambiers.

Les deux joueurs devraient être indisponibles pendant 8 à 10 semaines, ce qui pourrait les empêcher de jouer jusqu'en février. Malgré cela, Fabrizio Romano a déclaré à CaughtOffside que le Real Madrid ne devrait pas, à ce stade, recruter de remplaçants lors de la fenêtre de transfert hivernale.

"La position du Real Madrid à l'heure actuelle est de ne pas se précipiter et de ne rien faire lors de la fenêtre de transfert de janvier. À moins que les choses changent et que la blessure de Vinicius Jr soit plus grave que prévu, le Real Madrid conservera la même équipe jusqu'à la fin de la saison et fera ensuite quelque chose pendant l'été.

L'équipe du Real Madrid sera mise à rude épreuve au cours des prochaines semaines avec un calendrier chargé, mais pour l'instant au moins, il n'y a pas de panique dans les hautes sphères du club.