Real Madrid : Des doutes sur la participation de Benzema à six jours du match contre le PSG

Lorsque Benzema a dû être remplacé contre Elche le 23 janvier, personne au club, pas même Karim Benzema lui-même, ne s'attendait à ce qu'il soit absent pendant près de 20 jours. La situation du biceps fémoral du Français est délicate et le staff médical commence à avoir des doutes sur sa capacité à disputer le match de Ligue des champions contre le PSG mardi prochain. Ce qui était initialement considéré comme acquis, à savoir qu'il serait à 100% à Paris, est maintenant accompagné d'une certaine incertitude.

Benzema incertain, comme Mendy

La situation sera analysée au jour le jour, le joueur lui-même donnant le ton. Si Karim Benzema a appris quelque chose au fil des années, c'est à écouter et à connaître son corps. C'est lui qui décidera en premier lieu s'il joue à Villarreal samedi et, après ce match, s'il est prêt à se rendre à Paris avec l'équipe. En ce qui concerne le match de championnat, le risque sera nul, une politique que Pintus et Ancelotti veulent appliquer au maximum.

Il faut rappeler que Karim Benzema a effectué une partie de la séance avec le groupe vendredi dernier. Cependant, il est retourné au gymnase le dimanche et n'a même pas été appelé pour le match contre Grenade. Hier, lors de la première séance d'entraînement de la semaine, il était de retour pour une séance en intérieur. Aujourd'hui, il a repris le travail en marge du groupe comme un autre des joueurs blessés : Ferland Mendy. Son compatriote, qui souffre d'une blessure à l'adducteur de la jambe gauche, est dans une situation similaire et est également incertain pour Paris.

Benzema diminué à Paris ?

L'absence de Karim Benzema est la plus importante que le Real Madrid pourrait subir cette saison. Le Français compte 24 buts et neuf passes décisives à son actif. Son problème est qu'à 34 ans, il a joué 28 matchs pour le Real Madrid et sept autres pour l'équipe nationale française, qui ne figuraient pas dans son calendrier lorsqu'il a été sanctionné par sa fédération. Ni le joueur ni l'équipe d'encadrement ne perdent espoir, mais la vérité est qu'ils ne sont plus totalement convaincus qu'il atteindra le match contre le PSG en étant à 100 %.