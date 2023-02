Real Madrid : Déjà un flop ? Endrick pleure sur le banc

L'entraîneur de Palmeiras, Abel Ferreira, admet qu'il aurait dû serrer Endrick dans ses bras alors que l'attaquant pleurait sur le banc après avoir ét

Le jeune homme de 16 ans n'a pas encore marqué en 10 matches en 2023 et a été retiré du terrain 60 minutes après la victoire 2-0 de son équipe contre le RB Bragantino en Serie A cette semaine. Le jeune homme frustré a été photographié en train de se couvrir le visage sur le banc de touche et son entraîneur a confirmé qu'il pleurait.

Trop de pression à 16 ans

"Oui, c'est vrai, il s'est couvert le visage parce qu'il a pleuré. Je ne suis pas son père, mais j'aurais dû lui faire un câlin", a déclaré Ferreira. "Il faut rester calme. Personne n'aime les critiques. Il y a une énorme pression sur lui pour marquer cinq ou six buts et il essaie de la gérer lui-même. Le but apparaîtra au bon moment. Il faut juste rester calme et garder le sourire."

Malgré son âge, les attentes envers Endrick sont énormes. L'attaquant est un titulaire régulier de Palmeiras et est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa nation. Il a déjà accepté d'être transféré au Real Madrid pour 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/64 millions de dollars) à l'été 2024, lorsqu'il aura 18 ans.

L'attaquant a beaucoup de temps pour retrouver sa forme, et il est normal que les joueurs inexpérimentés traversent des périodes difficiles.