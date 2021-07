Real Madrid – David Alaba : "Pas là pour remplacer Ramos"

La recrue madrilène a rejeté d'emblée la succession de Sergio Ramos.

David Alaba a été officiellement présenté à la presse ce mercredi en tant que nouveau joueur du Real Madrid, plusieurs semaines après sa signature. Le polyvalent autrichien était libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich.

Il a d'ailleurs récupéré le numéro 4, laissé vacant depuis le départ de Sergio Ramos au PSG, mais il ne se voit pas comme le successeur du désormais ex-capitaine des Merengue : « On m'a proposé ce numéro car les autres n'étaient pas disponibles, je sais l'importante signification qu'il a pour le club. C'est un honneur de le porter, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. C'est le numéro qui représente la force et le leadership, je veux tout donner. Nous savons tous que Ramos a longtemps joué ici avec ce numéro. Mais je ne suis pas ici pour me comparer ou remplacer d'autres joueurs. Je suis ici pour être David Alaba. »

Alaba a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le Real : « J'ai reçu plusieurs offres, mais pour moi il n'y avait qu'une option, le Real Madrid. C'est le plus grand club du monde et c'est le défi que je recherchais. Je veux rencontrer l'équipe le plus vite possible. Dès mes premiers instants, je me suis super bien senti. C'est un énorme club dans le monde entier et depuis tout jeune je vois des images du Real Madrid, c'est donc incroyable d'être ici aujourd'hui ».

L'article continue ci-dessous

Au Real, Alaba sera entraîné par Carlo Ancelotti, qu'il avait déjà côtoyé au Bayern et il est ravi de ses retrouvailles : « Je le connais depuis son passage à Munich, nous avons une excellente relation. C'est un grand plaisir de retravailler avec lui. »

Et il confie qu'il n'a pas encore discuté de son futur poste sur le terrain avec Ancelotti : « Je suis un joueur polyvalent, je peux jouer à différents postes. La décision de savoir où je jouerai sur le terrain revient à l'entraîneur ».