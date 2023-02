Real Madrid : David Alaba et Karim Benzema, la grosse mise au point

Le défenseur madrilène David Alaba était l'un des 211 capitaines d'équipes nationales qui ont voté pour le meilleur joueur masculin de la FIFA.

C'est devenu l'un des plus grands sujets de discussion de la cérémonie de remise des prix de football de la FIFA de cette année : Le défenseur du Real Madrid David Alaba a voté pour Lionel Messi dans la catégorie du meilleur joueur masculin de la FIFA, devant son coéquipier Karim Benzema.

Après avoir reçu de nombreuses critiques depuis que la nouvelle a été révélée, le capitaine de l'équipe d'Autriche a pris la parole sur les médias sociaux pour expliquer le raisonnement derrière cette décision.

Pourquoi Benzema a été snobé

Alaba explique le snobage de Karim Benzema dans la catégorie "Meilleur joueur de la FIFA". "Concernant le prix FIFA The Best : L'équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu'équipe, pas moi seul. Tout le monde dans le conseil d'équipe peut voter et c'est comme ça qu'il est décidé. Tout le monde sait, surtout Karim, combien je l'admire et ses performances. J'ai souvent dit que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, et c'est toujours le cas. Sans aucun doute".

Les membres de l'équipe nationale autrichienne ont voté pour Messi devant Benzema, Kylian Mbappé arrivant en troisième position. Toutefois, le vote a été officiellement enregistré comme provenant uniquement du capitaine Alaba.

Comment se déroule le vote des Best FIFA Football Awards ?

Le vote se déroule en deux phases. Tout d'abord, un "groupe d'experts" représentant la FIFA et des groupes d'intérêt externes établit une liste de candidats présélectionnés pour chaque catégorie. Chaque membre choisit ceux qu'il considère comme les trois meilleurs joueurs, entraîneurs et gardiens de but. Une fois l'ensemble du processus terminé, on obtient une liste des onze meilleurs joueurs, des cinq meilleurs gardiens de but et des cinq meilleurs entraîneurs.

À partir de là, la deuxième phase commence. Quatre groupes sont formés (chacun d'entre eux représentant 25% du vote total) : les capitaines des 211 équipes nationales membres de la FIFA (idem pour les équipes féminines), les entraîneurs de ces 211 pays, un "journaliste spécialisé" représentant chaque équipe nationale et, enfin, le grand public, qui peut voter sur FIFA.com. Le candidat le plus voté dans chaque catégorie reçoit cinq points, le deuxième reçoit trois points et le troisième un point.

Il semble donc que le capitaine autrichien Alaba doive remercier ses coéquipiers internationaux pour ce qui pourrait bien être un accueil glacial de Benzema à l'entraînement du Real Madrid mardi matin.