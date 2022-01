Real Madrid : Courtois souligne les progrès de Vinicius

Tombeur du FC Barcelone en demi-finale (3-2), le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Face à l'Athletic Bilbao, les hommes de Carlo Ancelotti auront ainsi la possibilité de remporter un premier trophée cette saison. Une aubaine pour Thibaut Courtois.

Un trophée pour marquer les mémoires

Présent en conférence de presse ce samedi, le portier belge a en effet estimé que seuls les trophées remportés permettent de marquer les mémoires. "L'année dernière était une bonne saison pour moi, mais sans titres, ce qui fait vite oublier aux gens votre bonne année, sauf pour les Madridistas. J'espère continuer comme ça mais avec des titres. Nous espérons que demain nous pourrons remporter le premier trophée de la saison", a ainsi confié le gardien.

L'article continue ci-dessous

Pour y parvenir, le discours de Carlo Ancelotti sera évidemment un atout supplémentaire, même si la motivation sera toute trouvée. "Avant le match, l'entraîneur nous motive beaucoup avec son speech. Tout le monde sait que nous jouons une finale, que nous voulons la gagner et c'est ce que Ancelotti a dit, nous n'avons pas besoin de nous motiver, nous jouons pour un trophée. L'année dernière, nous n'avons pas gagné et nous avons très envie de gagner. L'entraîneur doit être quelqu'un qui gère bien l'équipe et c'est ce qu’il fait", a souligné Courtois.

"Vinicius a beaucoup de qualités"

Enfin, l'ancien de Chelsea et de l'Atlético s'est exprimé au sujet de son partenaire Vinicius Junior, encore buteur face au Barça (3-2) et dans une forme étincelante. "Au fil des ans, il s'améliore, notamment en termes de confiance. Les autres années, il marquait également des buts. Avec Zidane, il faisait beaucoup d'entraînement, de travail sur la finition. Avec Karim, il parle beaucoup aussi, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités et cette année il est dans le coup", a-t-il expliqué. Le Brésilien sera à surveiller de près, dimanche soir (19h15).