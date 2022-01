Real Madrid : Courtois rend sur verdict sur Haaland et Mbappé

Los Blancos devraient être très actifs cet été, et ils devraient commencer par la signature de Kylian Mbappé.

Haaland ou Mbappé, Courtois a choisi

L'attaquant du PSG a reçu des offres des Blancos par le passé, et il est en fin de contrat cet été.

Cela signifie que le Real Madrid va probablement essayer de conclure un accord à l'avance, tandis qu'ils ont également été liés à Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui devrait quitter son club actuel cet été.

Haaland et Mbappé semblent être en concurrence pour devenir les prochains meilleurs joueurs du monde après la domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au cours de la dernière décennie.

Et dans une interview accordée à AS, l'un des meilleurs gardiens du monde et potentiel futur coéquipier de l'un des deux joueurs, Courtois, a été invité à donner son verdict sur les deux stars.

"Évidemment, ce sont deux grands joueurs, très jeunes, qui marquent un nouveau chapitre", a-t-il déclaré.

"Mais ce n'est pas un thème pour moi. Ce sont d'autres personnes et ce sont elles qui devront décider.

"Mais il est évident que ce sont deux cracks (joueurs de haut niveau) et s'ils jouent dans votre équipe, c'est mieux que s'ils sont contre vous".