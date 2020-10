Real Madrid, Courtois : "Hazard explosera à coup sûr"

Thibaut Courtois a la foi. Pour lui, son compatriote Eden Hazard va bientôt briller au Real Madrid.

Coéquipier de Hazard en sélection de et à Madrid, Thibaut Courtois, pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'ailier ne livre des performances de haut vol au Santiago Bernabéu.

"Hazard? Je n'ai aucun doute, je suis sûr que nous verrons le meilleur d'Eden Hazard", a déclaré mercredi le gardien de but merengue à la Cadena SER.

"Il est plus désespéré que quiconque de le montrer. Il va bien et espérons qu'il pourra bientôt le prouver."

"Juste avant sa blessure, il a très bien joué plusieurs matchs et là, il a eu tellement de malchance et s'en sortir n'a pas été facile. Mais maintenant, ce mois-ci, je l'ai vu s'entraîner très bien. Je suis sûr qu'en peu de temps il explosera et donnera beaucoup de joie à l'équipe", a encore confié le portier des Diables Rouges.