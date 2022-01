Real Madrid : Courtois évoque la situation difficile d'Hazard

Thibaut Courtois a déclaré que les joueurs du Real Madrid ont une mabition supplémentaire alors qu'ils cherchent à se racheter après une saison sans trophée l'année dernière.

Les Blancos affronteront l'Athletic Club en finale de la Supercopa de Espana, dimanche soir en Arabie saoudite, ce qui constitue la première occasion de la saison de soulever un trophée.

Coutois revient sur l'ambition du Real

"L'entraîneur va beaucoup nous motiver lors de la discussion d'avant-match. Tout le monde sait que nous jouons une finale, que nous voulons la gagner, et c'est ce qu'il dit, nous n'avons pas besoin de nous motiver, nous jouons pour un trophée", a déclaré Courtois lors de la conférence de presse d'avant-match de samedi.

"L'année dernière, nous n'avons rien gagné et nous avons très envie de gagner [un trophée]. L'entraîneur doit être quelqu'un qui gère bien l'équipe et vous motive à gagner, et c'est ce que fait le patron."

Eden Hazard n'est même pas entré en jeu comme remplaçant contre Barcelone, ce qui montre à quel point il est descendu dans la hiérarchie, et Courtois reconnaît à quel point la situation est difficile pour son compatriote.

"Il travaille toujours dur, il fait toujours bien, et ce sont des décisions prises par l'entraîneur ne sont pas faciles", a-t-il commenté.