Real Madrid : Choqué, Rodrygo prend la parole

Rodrygo Goes n’est pas content de sa gestion au Real Madrid après une saison réussie à la Maison Blanche.

Sortie d’une saison aboutie avec le Real Madrid où il a contribué au triplé des Merengue (Supercoupe d’Espagne, Liga et Ligue des champions), Rodrygo Goes continue de se trouver dans la peau d’un remplaçant dans l’effectif de Carlo Ancelotti. L’arrivée de Kylian Mbappé devrait encore réduire le temps de jeu du Brésilien.

Rodrygo ne digère pas le classement Ballon d’Or

Sorti d’une saison étincelante ponctuée par 17 buts et 9 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, Rodrygo, qui a remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne ainsi que la Ligue des champions avec le Real Madrid, est absent de la liste des 30 joueurs nominés pour le prochain Ballon d’Or. Une absence qui choque l’ancien de Santos, qui s’était manifesté à travers un montage photo sur son compte Instagram avec les titres qu’il a remportés lors de la saison écoulée.

Dans une interview accordée à ESPN Brésil, Rodrygo a enfoncé le clou. « J’étais bouleversé, je pense que je le méritais. Je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j’avais ma place dans les 30. C’était une surprise… Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n’est pas moi qui décide de ces choses. J’ai fait une publication quelque peu moqueuse. Maintenant, il n’y a pas grand-chose à dire. Tout le monde connaît mon indignation. Tout le monde m’a soutenu, aussi bien en équipe nationale qu’au Real Madrid. Les gens m’ont envoyé des messages », a-t-il déclaré.

Rodrygo veut être titulaire

Par ailleurs, l’ailier droit brésilien n’apprécie pas trop sa gestion au Real Madrid, même s’il veut toujours rester au club champion d’Espagne. « Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu’un qui manque là-bas ? Mettez Rodrygo. Est-ce qu’il manque quelqu’un à droite ? Quelqu’un manque-t-il en tant que numéro 9 ? C’est tout. Cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d’équipe », a ajouté Rodrygo.

« Je veux gagner tous les titres que j’ai déjà gagnés plusieurs fois (…) Le Real Madrid est le meilleur club du monde et c'est ce qui me motive, être chaque jour au niveau du meilleur club du monde (…) C’est pourquoi je me lève chaque jour pour m’entraîner et m’améliorer », a-t-il poursuivi.