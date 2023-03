Real Madrid : Cette star pose ses conditions pour rester

Kroos et Modric constituaient les deux tiers du magnifique trio du milieu de terrain du Real Madrid, avec Casemiro, qui a remporté trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018.

Casemiro a été autorisé à partir dans un transfert de 80 millions d'euros à Manchester United l'été dernier, mais les deux autres continuent à obtenir leur jeu, même si les deux sont le mauvais côté de 30 - avec Modric 37.

Le Real a également tenté de rajeunir ce poste ces dernières saisons, déboursant 100 millions d'euros pour Aurélien Tchouameni l'été dernier et 31 millions d'euros pour son coéquipier international français Eduardo Camavinga l'année précédente.

Tout cela semblait plutôt inquiétant pour Ceballos, qui disposait d'un prêt de deux ans à Arsenal entre 2019 et 2021, avec des opportunités de jouer en équipe première à la clé.

Ceballos : "Je veux être désiré

L'international espagnol a pourtant fait 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et fait tout pour prolonger son séjour à Santiago Bernabéu.

"Je veux être jugé sur ce que je fais sur le terrain", a-t-il déclaré dans une interview accordée à AS. "Je ne veux pas d'un nouveau contrat si je ne le mérite pas et je ne veux pas aller dans un autre club si je ne le mérite pas. Je veux profiter des trois prochains mois.

"Quand je m'assois avec mon agent, ma famille, et que j'évalue tout, je ne veux pas nécessairement le plus gros contrat. Je veux que le club et le conseil d'administration décident que je suis important pour eux. Pour l'instant, je dois simplement profiter des minutes que j'ai à Madrid".

Les minutes de Ceballos pourraient être compromises si les Madrilènes signent leur principale cible de transfert, Jude Bellingham, l'été prochain. Le Borussia Dortmund réclame en effet plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international anglais.